Путин высказался о незаконности увольнения при наличии медотвода от вакцинации

Об этом президент сообщил в ходе прямой линии в среду, 30 июня.

Путин высказался о незаконности увольнения при наличии медотвода от вакцинации. Об этом президент сообщил в ходе прямой линии в среду, 30 июня.

Отвечая на один из присланных вопросов, президент сообщил, что при наличии медотвода увольнение с работы за отсутствие прививки является незаконным.

Ранее Владимир Путин рассказал, какой вакциной привился от коронавируса.