Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию

«Дальнейшее распространение инфекции можно предотвратить только благодаря вакцинации», — сказал Путин.

Владимир Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию. Об этом он сказал во время прямой линии в среду, 30 июня.

По его словам, регионы вводят обязательную вакцинацию, чтобы не произошел локдаун.

«Дальнейшее распространение инфекции можно предотвратить только благодаря вакцинации», — сказал Путин.

Президент надеется, что предубеждения граждан против вакцинации пройдут