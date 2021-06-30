Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию
«Дальнейшее распространение инфекции можно предотвратить только благодаря вакцинации», — сказал Путин.
Владимир Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию. Об этом он сказал во время прямой линии в среду, 30 июня.
По его словам, регионы вводят обязательную вакцинацию, чтобы не произошел локдаун.
«Дальнейшее распространение инфекции можно предотвратить только благодаря вакцинации», — сказал Путин.
Президент надеется, что предубеждения граждан против вакцинации пройдут