Путин рассказал, как школьники будут учиться с 1 сентября

«Скорее всего, дети младших классов, конечно, будут ходить в школу, ведь мы и раньше их практически не закрывали в самые сложные времена прошлого года», — сказал президент. Он добавил, что форма обучения страршеклассников будет зависеть от «конкретного момента» в регионе.

Владимир Путин рассказал, как школьники будут учиться с 1 сентября. Об этом он рассказал во время прямой линии 30 июня.

Он отметил, что не точного ответа на этот вопрос. По его словам, все зависит от развития ситуации с коронавирусной инфекций в стране.

«Скорее всего, дети младших классов, конечно, будут ходить в школу, ведь мы и раньше их практически не закрывали в самые сложные времена прошлого года», — сказал президент. Он добавил, что форма обучения страршеклассников будет зависеть от «конкретного момента» в регионе.

Путин надеется, что к этому времени у россиян выработается коллективный иммунитет, в том числе благодаря прививкам.