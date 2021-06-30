Путин рассказал о своем приемнике

Отвечая на один из вопросов, Владимир Путин сообщил, что решение о главе государства всегда остается за гражданами России.

Путин рассказал о своем приемнике. Об этом президент заявил в ходе прямой линии в среду, 30 июня.

Отвечая на один из вопросов, Владимир Путин сообщил, что решение о главе государства всегда остается за гражданами России.

«Моя ответственность в том, чтобы дать рекомендации претендентам на пост президента, подойдет время, и я смогу сказать, кто достоин», — прокомментировал президент.

Ранее Владимир Путин в ходе прямой линии поднял темы обязательной вакцинации, незаконного увольнения при наличии медотвода для прививки и графика обучения школьников с 1 сентября.