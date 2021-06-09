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Семьям погибших в рязанской больнице выплатят по миллиону
Об этом губернатор Николай Любимов сообщил в среду, 9 июня.

Семьям погибших в рязанской больнице выплатят по миллиону рублей. Об этом губернатор Николай Любимов сообщил в среду, 9 июня.

«Сейчас с семьями будут работать психологи… Ну и пострадавшим медсестрам окажем соответствующую помощь. Другим пострадавшим будем смотреть, какую помощь надо оказать. Их сейчас, в первую очередь, нужно продолжить лечить», — подчеркнул политик.

Пожар произошел в ОКБ имени Семашко в среду ночью, 9 июня, в реанимации ковидного отделения. Погибли три человека, 11 человек пострадало.

Ранее РЗН. инфо опубликовал фоторепортаж из больницы после пожара.