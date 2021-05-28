Экс-полицейские, подбросившие наркотики Голунову, получили до 12 лет колонии

Бывших полицейских лишили специальных званий и запретили занимать должность с осуществлением функций представителя власти на сроки до пяти лет.

Мосгорсуд приговорил бывших полицейских, подбросивших журналисту Ивану Голунову наркотики, к срокам от 5 до 12 лет колонии. Об этом передает ТАСС .

Игоря Ляховца приговорили к 12 годам в колонии общего режима. Максима Уметбаева — к восьми годам, Романа Феофанова — к восьми годам колонии, Акбара Сергалиева — к восьми годам колонии, Дениса Коновалова — к пяти годам колонии. Также бывших полицейских лишили специальных званий и запретили занимать должность с осуществлением функций представителя власти на сроки до пяти лет.

Иск Голунова в размере 5 млн рублей суд удовлетворил полностью и распределил поровну между осужденными.

Также суд постановил зачесть сроки пребывания в СИЗО из расчета день в СИЗО за полтора дня в колонии.

Один из адвокатов сообщил, что приговор обжалуют.

Напомним, Ивана Голунова задержали в Москве в июне 2019 года.

При досмотре у него якобы нашли в рюкзаке сверток с наркотическим веществом. Позже еще один сверток нашли при обыске в квартире Голунова.

К журналисту при задержании применили силу, однако вызывать скорую в отделение сотрудники полиции отказались. В полиции сначала опубликовали девять фотографий наркотиков, найденных в квартире, а потом сами подтвердили, что восемь из них сделаны не в квартире журналиста.

Позже у главного здания МВД образовалась очередь из желающих постоять в одиночном пикете в поддержку. Друзья и знакомые задержанного создали петицию в его защиту. Позже в Москве задержали несколько бывших сотрудников УВД по ЗАО, кроме того, в СК рассказали, что полицейские, задержавшие Ивана Голунова, незаконно приобрели и хранили наркотики. После им предъявили обвинение.

После журналист потребовал официальных извинений от Генпрокуратуры России за незаконное уголовное преследование. Он также указал, что извинения должны приноситься в письменной форме не позднее месяца со дня прекращения уголовного преследования за причиненный вред.