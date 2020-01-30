Полицейским, задержавшим Ивана Голунова, предъявили обвинение

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Пяти бывшим сотрудникам полиции, задержавшим Ивана Голунова, предъявлено обвинение,
Они обвиняются по трем статьям УК РФ — в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков.
Отмечается, что задержаны экс-сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по Москве Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, а также бывший начальник этого отделения Игорь Ляховец.
Следственный комитет просит арестовать подозреваемых.
Ранее в Москве
Напомним, в четверг, 6 июня, в Москве
По словам адвоката, при досмотре сотрудники полиции обнаружили у него в рюкзаке сверток с наркотическим веществом. Позже еще один сверток нашли при обыске в квартире Голунова.
К журналисту при задержании применили силу, однако вызывать «скорую» в отделение сотрудники полиции отказались. В полиции сначала опубликовали девять фотографий наркотиков, найденных в квартире, а потом сами
Позже у главного здания МВД образовалась
Иван Голунов известен как журналист, специализирующийся на расследованиях злоупотреблений столичной мэрии. Он работал в изданиях «Ведомости», Forbes, РБК, «Слон», на телеканале «Дождь», а последние годы сотрудничает с интернет-изданием Meduza.
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С 30 января рязанцы могут заказать продукты и товары первой необходимости из METRO.