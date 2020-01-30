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10:37, 30 января 2020 179
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Полицейским, задержавшим Ивана Голунова, предъявили обвинение

Полицейским, задержавшим Ивана Голунова, предъявили обвинение

Пяти бывшим сотрудникам полиции, задержавшим Ивана Голунова, предъявлено обвинение, сообщает «Интерфакс».

Они обвиняются по трем статьям УК РФ — в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков.

Отмечается, что задержаны экс-сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по Москве Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, а также бывший начальник этого отделения Игорь Ляховец.

Следственный комитет просит арестовать подозреваемых.

Ранее в Москве задержали несколько бывших сотрудников УВД по ЗАО. Позже в СК рассказали, что полицейские, задержавшие Ивана Голунова, незаконно приобрели и хранили наркотики.

Напомним, в четверг, 6 июня, в Москве задержали специального корреспондента интернет-портала Meduza Ивана Голунова.

По словам адвоката, при досмотре сотрудники полиции обнаружили у него в рюкзаке сверток с наркотическим веществом. Позже еще один сверток нашли при обыске в квартире Голунова.

К журналисту при задержании применили силу, однако вызывать «скорую» в отделение сотрудники полиции отказались. В полиции сначала опубликовали девять фотографий наркотиков, найденных в квартире, а потом сами подтвердили, что восемь из них сделаны не в квартире журналиста.

Позже у главного здания МВД образовалась очередь из желающих постоять в одиночном пикете в поддержку. Друзья и знакомые задержанного создали петицию в его защиту.

Иван Голунов известен как журналист, специализирующийся на расследованиях злоупотреблений столичной мэрии. Он работал в изданиях «Ведомости», Forbes, РБК, «Слон», на телеканале «Дождь», а последние годы сотрудничает с интернет-изданием Meduza.


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