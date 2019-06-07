У главного здания МВД образовалась очередь из желающих постоять в одиночном пикете в поддержку Ивана Голунова. Видео

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У главного здания МВД в Москве образовалась очередь из желающих постоять в одиночном пикете в поддержку журналиста Ивана Голунова. Видео размещено в группе «ВКонтакте» «
Напомним, ранее в Москве
Полиция сначала опубликовала снимки с пакетами наркотиков, якобы, найденными в квартире корреспондента, а после обвинений некоторых СМИ в клевете, подтвердила, что восемь из девяти фотографий
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Для получения единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет нужно предоставить справку от второго родителя о неполучении им пособия.