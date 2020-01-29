По делу Ивана Голунова задержали бывших сотрудников УВД ЗАО

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В Москве задержаны несколько бывших сотрудников УВД по ЗАО по делу о фальсификации материалов уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова, сообщает Baza. Голунов подтвердил это,
Число задержанных неизвестно.
Напомним, в четверг, 6 июня, в Москве
По словам адвоката, при досмотре сотрудники полиции обнаружили у него в рюкзаке сверток с наркотическим веществом. Позже еще один сверток нашли при обыске в квартире Голунова.
К журналисту при задержании применили силу, однако вызывать «скорую» в отделение сотрудники полиции отказались. В полиции сначала опубликовали девять фотографий наркотиков, найденных в квартире, а потом сами
Позже у главного здания МВД образовалась
Иван Голунов известен как журналист, специализирующийся на расследованиях злоупотреблений столичной мэрии. Он работал в изданиях «Ведомости», Forbes, РБК, «Слон», на телеканале «Дождь», а последние годы сотрудничает с интернет-изданием Meduza.
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