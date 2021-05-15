В Рязани потушили пожар на мусорном полигоне

В Рязани потушили пожар на мусорном полигоне. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, открытое горение ликвидировали в 19:50.

В Рязани потушили пожар на мусорном полигоне. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, открытое горение ликвидировали в 19:50.

Крупный пожар на свалке ТБО в районе Южной окружной дороги начался утром в субботу, 15 мая, и продолжался весь день.

Напомним, сообщение о пожаре на территории свалки ТБО в районе Южной окружной дороги поступило в 10:38. Площадь возгорания составила 500 кв. м.

Фото и видео из эпицентра возгорания.

Специалисты взяли пробы воздуха после пожара на свалке ТБО в Рязани.

Корреспондент РЗН. инфо побывал на месте происшествия и рассказал, как боролись с пожаром.