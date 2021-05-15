Пожарные продолжают тушить городскую свалку в Рязани. Фото и видео
Пожарные продолжают тушить городскую свалку в Рязани. Появились фото и видео из эпицентра возгорания.
Пожарные продолжают тушить городскую свалку в Рязани. Фото и видео с места возгорания предоставили РЗН. Инфо в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Напомним, в Рязани в субботу, 15 мая, загорелась мусорная свалка. Площадь возгорания — 500 кв. м.
На месте работает 5 единиц пожарной техники МЧС России, 10 единиц инженерной техники от администрации предприятия.