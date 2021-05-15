Огонь на рязанской свалке локализовали, место пожара засыпают грунтом

Возгорание на рязанской городской свалке локализовали. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, это удалось сделать в 16:37. Корреспондент РЗН. инфо побывал на месте происшествия.

Возгорание на рязанской городской свалке локализовали. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, это удалось сделать в 16:37. Дым с полигона ТБО до 18:00 еще распространялся на соседние районы города.

Корреспондент РЗН. инфо с места происшествия рассказал, что огонь уже залили водой, очаг возгорания засыпают привезенным грунтом — глиной и землей.

Свалка загорелась утром. Тушить ее начали сотрудники полигона. Сначала они с помощью бульдозеров окружили место возгорания валами грунта и остановили распространение огня.

После 10:00 прибыли несколько спецмашин МЧС: вскоре начались шквальные порывы ветра, которые распространили тление мусора в сторону Южной окружной дороги. Во второй половине дня с огнем удалось справиться.

Самосвалы продолжали привозить грунт, бульдозеры заваливали им дымящиеся участки.

Дым, который образуется при сгорании мусора, содержит диоксины — отравляющие вещества, негативно действующие на кожу и органы дыхания.

В 1990-е годы пожары на рязанской городской свалке были обыденным явлением и продолжались по несколько дней. После 2005 года они практически прекратились.

Напомним, в Рязани в субботу, 15 мая, загорелась мусорная свалка. Площадь возгорания составила 500 кв. м.

Фото и видео из эпицентра возгорания.

Специалисты взяли пробы воздуха после пожара на свалке ТБО в Рязани.