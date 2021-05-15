Специалисты проверили состояние воздуха после пожара на свалке в Рязани
Специалисты взяли пробы воздуха после пожара на свалке ТБО в Рязани. По результатам исследования специалисты не выявили превышения ПДК загрязняющих веществ.
Специалисты взяли пробы воздуха после пожара на свалке ТБО в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Эколого-аналитическая лаборатория МКУ УГОЧС Рязани отобрала пробы атмосферного воздуха в Октябрьском и Железнодорожном районах.
По результатам исследования специалисты не выявили превышения ПДК загрязняющих веществ.
Напомним, в Рязани в субботу, 15 мая, загорелась мусорная свалка. Площадь возгорания — 500 кв. м.