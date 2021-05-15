В Рязани загорелась мусорная свалка

В Рязани в субботу, 15 мая, загорелась мусорная свалка. Фото появились в соцсетях.
Сообщение о пожаре на территории свалки ТБО в районе Южной окружной дороги поступило в 10:38, рассказали РЗН. Инфо в пресс-службе регионального ГУ МЧС. К месту направлены пожарно-спасательные подразделения.
В настоящий момент проводится тушение ТБО на площади около 500 кв. м и проведение инженерных работ по недопущению дальнейшего распространения.
На месте работает 5 единиц пожарной техники МЧС России, 10 единиц инженерной техники от администрации предприятия.
Направлена эколого-аналитическая лаборатория МКУ УГОЧС Рязани для отбора проб атмосферного воздуха.
Ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Рязанской области.
Пострадавших нет, причина устанавливается.