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Потерявший руку и ноги в ДТП под Рязанью мальчик испытывает боли после операции
Специалистам столичного НИИ «удалось за одну операцию закрыть и руку, и ногу Владу». Ночью после операции мальчику вкололи сильнейшее обезболивающее, поскольку остальные не помогали.

Потерявший руку и ноги в ДТП под Рязанью Влад Синилкин испытывает боли после операции. Об этом сообщает «Блокнот Волгоград» со ссылкой на маму мальчика.

Специалистам столичного НИИ «удалось за одну операцию закрыть и руку, и ногу Владу». Ночью после операции мальчику вкололи сильнейшее обезболивающее, поскольку остальные не помогали.

«Владику вчера было очень плохо, невероятнейшая боль. Обезболивали каждый час… в итоге поздним вечером дали сильнейшее обезболивающее. Потом что терпеть уже было невозможно. Те не помогали», — рассказала Татьяна Синилкина.

На утро после операции ребенок не мог поесть из-за тошноты, которая появилась из-за наркоза. В течение дня мать поила Влада водой и лишь после обезболивающего он смог поесть впервые за сутки.

Напомним, ДТП произошло на 247 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе 25 декабря примерно в 3:10. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. После ДТП с автобусом в Рязанской области завели уголовное дело.

Жертвами ДТП стали четыре человека, травмы получили 11, в том числе пятеро детей, десятилетний мальчик потерял обе ноги и руку.