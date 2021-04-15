\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 15
18°
Птн, 16
16°
Сбт, 17
14°
ЦБ USD 75.68 -1.57 15/04
ЦБ EUR 90.54 -1.38 15/04
Нал. USD 76.45 / 78.25 11:38
Нал. EUR 91.70 / 92.3 11:38
Новости
Публикации
«Взрывы боеприпасов лишили нас прежней жизни». Пострадавшие скопинцы р...
Корреспондент РЗН. инфо связался с жителями и узнал об ...
30 минут назад
119
«Буду говорить то, что думаю». Евгений Беленецкий о новых мостах, ряз...
Как долго продлится ремонт моста через речку Лыбедь, за...
13 апреля 2021 14:03
3 669
Путин в замешательстве. Почему в Рязанской области резко подорожали но...
8 апреля на совещании, посвященном итогам реализации по...
12 апреля 20:51
3 995
Большая вода подошла к Рязани: тревожится меньшинство
9 апреля в городском транспорте, на остановках, у касс...
10 апреля 13:44
6 325
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Скопинский маньяк вновь не явился в суд по делу о новых ограничениях
Мохов вернулся в Скопин 5 марта, 1 апреля в отношении него вынесли решение об административном штрафе в 1200 рублей за несоблюдение административных ограничений. Из постановления на сайте судебного участка стало известно, что штраф назначен за участие в съемках видеоролика.

Скопинский маньяк Виктор Мохов вновь не явился в суд по делу о новых ограничениях. Об этом передает РИА Новости.

Перед освобождением из колонии в Саратовской области в отношении Мохова установили надзор на шесть лет. Ему запретили посещать массовые мероприятия, гулять по ночам, выезжать за пределы района без разрешения.

Мохов вернулся в Скопин 5 марта, 1 апреля в отношении него вынесли решение об административном штрафе в 1200 рублей за несоблюдение административных ограничений.

Из постановления на сайте судебного участка стало известно, что штраф назначен за участие в съемках видеоролика.

Полиция направила в суд заявление о дополнении ограничений Мохову. Предлагается запретить ему посещать бары, кафе, рестораны, общаться с журналистами. Первое заседание было назначено на 6 апреля. Его провели в закрытом режиме, Мохов не явился. Рассмотрение отложили на 15 апреля.

15 апреля он вновь не пришел, заседание проводится в закрытом режиме.

Напомним, 22 марта вышел фильм Собчак с Моховым.