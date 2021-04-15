Скопинский маньяк вновь не явился в суд по делу о новых ограничениях

Мохов вернулся в Скопин 5 марта, 1 апреля в отношении него вынесли решение об административном штрафе в 1200 рублей за несоблюдение административных ограничений. Из постановления на сайте судебного участка стало известно, что штраф назначен за участие в съемках видеоролика.

Скопинский маньяк Виктор Мохов вновь не явился в суд по делу о новых ограничениях. Об этом передает РИА Новости .

Перед освобождением из колонии в Саратовской области в отношении Мохова установили надзор на шесть лет. Ему запретили посещать массовые мероприятия, гулять по ночам, выезжать за пределы района без разрешения.

Мохов вернулся в Скопин 5 марта, 1 апреля в отношении него вынесли решение об административном штрафе в 1200 рублей за несоблюдение административных ограничений.

Из постановления на сайте судебного участка стало известно, что штраф назначен за участие в съемках видеоролика.

Полиция направила в суд заявление о дополнении ограничений Мохову. Предлагается запретить ему посещать бары, кафе, рестораны, общаться с журналистами. Первое заседание было назначено на 6 апреля. Его провели в закрытом режиме, Мохов не явился. Рассмотрение отложили на 15 апреля.

15 апреля он вновь не пришел, заседание проводится в закрытом режиме.

Напомним, 22 марта вышел фильм Собчак с Моховым.