Скопинский маньяк не пришел на суд по делу о новых ограничениях

Исковое заявление полиция подала 31 марта. На 10:00 вторника назначили первое заседание, которое проходило в закрытом режиме. Мохов не пришел к этому времени.

Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк, не пришел на заседание Скопинского районного суда Рязанской области по делу о дополнении установленных ему ранее административных ограничений. Об этом передает РИА Новости .

Исковое заявление полиция подала 31 марта. На 10:00 вторника назначили первое заседание, которое проходило в закрытом режиме. Мохов не пришел к этому времени. У зала суда его ждали журналисты.

Пока неизвестно, какие дополнительные ограничения предлагается установить для Мохова.

Ранее стало известно, что ему планируют запретить общаться со СМИ.