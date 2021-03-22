Собчак опубликовала фильм о скопинском маньяке

Собчак была дома у Мохова, записала с ним интервью, а также встретилась с его жертвой — Екатериной Мартыновой и следователем Дмитрием Плоткиным. Маньяк отметил, что ему повышенное внимание «по кайфу».

Журналист Ксения Собчак опубликовала фильм о скопинском маньяке Викторе Мохове. Ролик о насильнике она разметила на своем YouTube-канале в понедельник, 22 марта.

Собчак была дома у Мохова, записала с ним интервью, а также встретилась с его жертвой — Екатериной Мартыновой и следователем Дмитрием Плоткиным. Во время беседы маньяк отметил, что повышенное внимание «ему по кайфу».

Мохов рассказал, чем занимался в тюрьме, о личной жизни, а также о совершенном преступлении. «Оступился немножко, с кем не бывает», — так отозвался о произошедшем скопинец.

Также он записал для Мартыновой видеообращение, в котором извинялся. Девушка смотреть ролик отказалась и заявила, что встречаться с ним не хочет.