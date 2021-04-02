Скопинского маньяка признали виновным в нарушении административного надзора

Мохова признали виновным по статье 19.24 ч. 1 КоАП РФ («Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре»). По этой статье грозит штраф от 1000 до 1500 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Скопинского маньяка Виктора Мохова признали виновным в нарушении административного надзора. Об этом сообщил ТАСС.

Мохова признали виновным по статье 19.24 ч. 1 КоАП РФ («Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре»). По этой статье грозит штраф от 1000 до 1500 рублей или административный арест на срок до 15 суток. Ему назначили штраф в тысячу рублей за нарушение административного надзора, что является минимальной суммой.

Напомним, Мохов, которого освободили в начале марта 2021 года, шесть лет будет под административным надзором. Он не может без разрешения покидать Скопинский район, посещать массовые мероприятия и выходить из дома после 22:00.