Застройщик согласился снизить этажность высоток на месте «Барса» на Есенина

Об этом в среду, 14 апреля, заявил главный архитектор региона Роман Шашкин. По его словам, проект планировки территории, на которой расположен магазин, уже принят.

Застройщик согласился снизить этажность высоток на месте «Барса» на Есенина. Об этом в среду, 14 апреля, заявил главный архитектор региона Роман Шашкин.

По его словам, проект планировки территории, на которой расположен магазин, уже принят.

«Застройщик планировал построить шесть многоэтажек высотой более 30 этажей. В ходе встреч, которые состоялись с жителями и строительной компанией, они выразили желание снизить количество этажей. Общую площадь квартир планируется снизить в два раза, — отметил чиновник. — Мы видели предложение застройщика и рассматриваем его с инспекцией по ОКН. Застройщик готов идти на сотрудничество».