26 этажей, 6 полос. Рязанцам подробно рассказали о проекте жилого комплекса вместо «Барса на Есенина»

Проект строительства жилого комплекса на перекрестке рязанских улиц Есенина и Грибоедова предусматривает расширение первой до шести полос. Об этом рассказали проектировщики на публичных слушаниях в среду, 15 февраля.

По их словам, расширят участок между бассейном «Спартак» и перекрестком за счет территории бывшего ГСКБ, где сейчас находятся «Барс на Есенина» и другие торговые объекты.

В этом месте над улицей построят надземный переход с лифтами и эскалаторами, еще один расположится у бани на улице Грибоедова.

Кроме того, поворот направо на нее с улицы Есенина планируют сделать бессветофорным. Движение по последней между перекрестком и Театральной площадью должно стать полностью двухсторонним.

Для разгрузки улиц в будущем намерены проложить несколько новых дорог: от улицы Есенина до улицы Фирсова, от Фирсова — до Лермонтова, от Вознесенской — до Окского проезда, от проезда — до развязки у ТЦ «Круиз», от Кальной — до Муромского шоссе.

На слушания выносилось использование 4 га бывшего ГСКБ под «многоэтажные здания смешанного использования с жилыми единицами в верхних этажах и размещением на первых этажах объектов делового, культурного, обслуживающего назначения». Собственник планирует построить жилой комплекс со значительными торговыми площадями.

На площадке, по проекту, расположится трехэтажный атриум, куда переедут «Барс», супермаркет стройматериалов, рестораны и все остальные заведения, работающие на этой территории сейчас. Из него будут на 75 метров «расти» шесть высоток по 26 этажей — в сумме они включат 105 тысяч квадратных метров жилья.

На крыше атриума организуют прогулочную зону с кафе и фонтанами, площадки для тенниса, баскетбола и другого спорта, детские площадки.

Также проект предусматривает реконструкцию бассейна «Спартак» в многофункциональное здание, которое включит четырехэтажный паркинг, спортивные залы и, возможно, 50-метровый бассейн.

Всего в паркинге, под высотками и на улице планируют создать 2 250 машиномест.

Проект вместе с архитекторами представлял член совета директоров владеющей землей компании «Инвест» Александр Лемдянов. По его словам, начать строительство надеются осенью. Его разобьют на три очереди, в сумме они займут 6-8 лет.

При создании жилого комплекса ликвидируют заправку и заброшенную котельную, заметил Лемдянов. Также он заверил, что озеленения в итоге станет больше.

Лемдянов подчеркнул, что представленный проект — эскиз, который в дальнейшем могут скорректировать, в том числе по высоте.

На слушания пришли около 150 человек. Против выступили меньше десяти — городские активисты и жители окрестных домов, остальные поддержали заявки. Также комиссия получила 1 691 подпись и обращения нескольких структур «Инвеста» в пользу проекта.

Заключение опубликуют в «Рязанских ведомостях». Решение об использовании территории примет городская администрация с его учетом.