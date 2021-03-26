Трусова заявила самую сложную программу в истории женского фигурного катания на чемпионат мира

Спортсменка заявила в программе рекордные пять четверных прыжков — флип, сальхов, лутц в каскаде с ойлером и тройным сальховом, лутц с тройным тулупом во второй половине программы и тулуп. На данный момент Трусова отстает на 16 баллов от лидера — Анны Щербаковой.

Уроженка Рязани фигуристка Александра Трусова заявила самую сложную программу в истории женского фигурного катания на чемпионат мира в Стокгольме. Об этом сообщил « Спорт-Экспресс ».

Спортсменка заявила в программе рекордные пять четверных прыжков — флип, сальхов, лутц в каскаде с ойлером и тройным сальховом, лутц с тройным тулупом во второй половине программы и тулуп.

На данный момент Трусова отстает на 16 баллов от лидера — Анны Щербаковой.

Последняя заявила в программе четверной лутц и четверной флип, два двойных акселя, каскад тройной лутц + тройной риттбергер, тройной флип + ойлер + тройной сальхов и тройной лутц + тройной тулуп.

Произвольная программа начнется в 20:00 26 марта по московскому времени.

Напомним, в короткой программе Трусова сорвала каскад.