Трусова сорвала каскад в короткой программе на чемпионате мира
Спортсменка не справилась с прокатом. Она ошиблась при приземлении с тройного лутца и не завершила каскад.
Уроженка Рязани фигуристка Александра Трусова завершила выступление в короткой программе. Об этом сообщил
Спортсменка не справилась с прокатом. Она ошиблась при приземлении с тройного лутца и не завершила каскад. За короткую программу Трусова получила 64,82 балла и находится на восьмом месте. Лидирует на данный момент Елизавета Туктамышева.
Отметим, Трусова установила личный рекорд в короткой программе на чемпионате Европы — 2020, набрав 74,95 балла.