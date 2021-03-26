Трусова дважды упала на Чемпионате мира по фигурному катанию

В пятницу, 26 марта, уроженка Рязани Александра Трусова выступила на Чемпионате мира по женскому фигурному катанию. Соревнования проходят в Стокгольме.

В пятницу, 26 марта, уроженка Рязани Александра Трусова выступила на Чемпионате мира по женскому фигурному катанию. Соревнования проходят в Стокгольме.

Ранее спортсменка заявила самую сложную программу в истории — рекордные пять четверных прыжков: флип, сальхов, лутц в каскаде с ойлером и тройным сальховом, лутц с тройным тулупом во второй половине программы и тулуп.

За время выступления Трусова дважды упала. Она выполнила два из пяти заявленных четверных прыжков.

После проката фигуристка заняла первую строчку в турнирной таблице, набрав 217.20 балла. Выступления продолжаются.