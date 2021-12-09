Виновника смертельного наезда на остановку в Рязани 32 раза наказывали за нарушения ПДД

Трагедия произошла во вторник, 30 ноября.

Мужчину, насмерть сбившего двух женщин на остановке «Химволокно» в Рязани, 32 раза привлекали к ответственности за нарушения ПДД. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьского райсуда .

Трагедия произошла во вторник, 30 ноября. По данным следствия, уроженец Твери на грузовом самосвале наехал на группу пешеходов на остановке. В результате погибли две женщины — 51 и 49 лет. Пострадала 61-летняя женщина.

Возбуждено уголовное дело. Рязанская прокуратура взяла на контроль расследование аварии.

Октябрьский райсуд запретил подозреваемому управлять автомобилем и другими транспортными средствами.