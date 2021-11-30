Появились подробности смертельного ДТП на Ряжском шоссе

39-летний водитель грузовика въехал в остановку «Химволокно», где стояли три женщины. Две из них погибли, третью доставили в больницу.

В пресс-службе регионального управления МВД рассказали подробности смертельного наезда грузовика на трех пешеходов на Ряжском шоссе.

Авария произошла во вторник, 30 ноября, в 16:00 на остановке «Химволокно». 39-летний водитель на грузовике Shaanxi, уходя от столкновения с автомобилем, который остановился перед пешеходным переходом, въехал в остановку общественного транспорта.

На остановке стояли три женщины, две из которых погибли. Третью женщину доставили в больницу. Личности погибших устанавливает полиция.

Сообщается, что несовершеннолетних среди погибших и пострадавших нет.

Подробности ДТП уточняются.

Ранее сообщалось, что на Михайловском шоссе на переходе легковушка чуть не сбила трех человек, а на Московском шоссе грузовик чуть не наехал на семью из шести человек.