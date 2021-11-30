В Рязани на виновника смертельного ДТП на Ряжском шоссе завели уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело против водителя грузовика Shacman, который сбил двух женщин на остановке.

В Рязани завели уголовное дело в отношении водителя грузовика, который устроил смертельное ДТП на Ряжском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Ранее грузовик Shacman, уходя от столкновения с автомобилем, который остановился перед пешеходным переходом, въехал в остановку общественного транспорта. Погибли две женщины, еще одну госпитализировали с травмами.

В отношении водителя грузовика возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).