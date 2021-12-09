Подозреваемому в убийстве рязанского подростка продлили арест

В суде представитель защиты напомнила, что обвиняемый оказывал содействие следствию. Адвокат отметила, что дело серьезное и требует тщательного расследования.

В четверг, 9 декабря, в Советском районном суде прошло заседание по ходатайству следователя в деле об убийстве под Рязанью 15-летнего подростка.

Следственный комитет попросил продлить арест в СИЗО обвиняемому в убийстве Владиславу Цикунову до 15 января 2022 года.

В суде представитель защиты напомнила, что обвиняемый оказывал содействие следствию. Адвокат отметила, что дело серьезное и требует тщательного расследования.

Сам Цикунов высказался о мере пресечения — «на усмотрение суда».

Судья вынес решение о продлении Владиславу Цикунову заключения в СИЗО.

Напомним, тело 15-летнего юноши нашли в заброшенном колодце под Рязанью в октябре 2021 года.

Позже под стражу взяли бывшего отчима подростка и его 28-летнюю подругу — спортсменку Марию Корнееву.

Следствие рассматривает версию о том, что это было ритуальное убийство.