Адвокат обвиняемой в убийстве рязанского подростка заявил, что оно не ритуальное

Адвокат Марии Корнеевой, арестованной по делу об убийстве 15-летнего рязанца, считает, что преступление не имеет отношения к оккультизму. Об этом пишет «Новая газета».

Адвокат Марии Корнеевой, арестованной по делу об убийстве 15-летнего рязанца, считает, что преступление не имеет отношения к оккультизму. Об этом пишет «Новая газета».

По версии следствия, подростка убили в связи с совершением ими действий обрядово-культового характера. Арестованных двое — отчим убитого и его сожительница.

По словам девушки, она не причастна к преступлению.

«Он сказал ей, что нужно съездить в Стенькино, чтобы забрать какие-то его вещи. Поэтому она без задней мысли поехала вместе с ним. Когда они приехали, она осталась в машине, а Владислав пошел в дом. Через некоторое время Владислав вернулся, забрал что-то из багажника — она не видела, что именно, потому что было темно, — и снова ушел. Вернувшись снова, Владислав попросил Марию проследовать за ним. Мария пошла, Владислав завел ее в комнату Романа, где она увидела тело, уже завернутое в черный мешок. И было много крови. Мария говорит, что она увидела в руках Владислава какой-то металлический предмет. И испугалась, что следующей будет она», — рассказал адвокат Марии Александр Лешков.

По его мнению, оккультизм не имеет никакого отношения к преступлению — оно совершено из неприязни отчима к Роману или из-за того, что подросток мог претендовать на вторую часть дома.

На допросе мать убитого мальчика свидетельствовала, что Владислав применял физическую силу по отношению к ней, и она даже обращалась в травмпункт.

«Есть информация, что он пытался дать Елене суррогатный самогон, который сам же приготовил. Возможно, он хотел получить вторую долю через оформление опеки над несовершеннолетней Елизаветой — его родной дочерью. Если с Романом и Еленой что-то произошло бы, Елизавета как наследница могла бы претендовать на имущество матери», — добавил Лешков.

Напомним, тело подростка нашли поздно вечером 13 октября с признаками насильственной смерти. Мальчик пропал 8 октября. В доме его отчима нашли кровь, после этого сначала задержали мужчину, а потом и его сожительницу — трехкратную чемпионку России по ачери-биатлону. Она является главной подозреваемой. Мужчина в преступлении не сознался.