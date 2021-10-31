\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 31
12°
Пнд, 01
13°
Втр, 02
ЦБ USD 70.52 -0 30/10
ЦБ EUR 82.29 0.45 30/10
Нал. USD 70.22 / 71.50 09:57
Нал. EUR 81.90 / 82.90 09:57
Новости
Публикации
Как прошел первый день проверки QR-кодов в Рязани
В Рязанской области с 30 октября ужесточили коронавирус...
Вчера 21:20
6 095
Рязанцам предложили купить стройматериалы и оставить их на хранение пр...
Такую возможность представляет группа компаний BRAER и ...
29 октября 16:43
2 302
Жизнь после взрыва: траур в поселке Лесной
Утром 22 октября в поселке в поселке Лесной Шиловского...
29 октября 14:36
6 772
Главные вопросы и ответы о работе QR-кодов в Рязанской области
В статье мы постарались ответить на самые популярные во...
26 октября 11:30
9 774
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Адвокат обвиняемой в убийстве рязанского подростка заявил, что оно не ритуальное
Адвокат Марии Корнеевой, арестованной по делу об убийстве 15-летнего рязанца, считает, что преступление не имеет отношения к оккультизму. Об этом пишет «Новая газета».

Адвокат Марии Корнеевой, арестованной по делу об убийстве 15-летнего рязанца, считает, что преступление не имеет отношения к оккультизму. Об этом пишет «Новая газета».

По версии следствия, подростка убили в связи с совершением ими действий обрядово-культового характера. Арестованных двое — отчим убитого и его сожительница.

По словам девушки, она не причастна к преступлению.

«Он сказал ей, что нужно съездить в Стенькино, чтобы забрать какие-то его вещи. Поэтому она без задней мысли поехала вместе с ним. Когда они приехали, она осталась в машине, а Владислав пошел в дом. Через некоторое время Владислав вернулся, забрал что-то из багажника — она не видела, что именно, потому что было темно, — и снова ушел. Вернувшись снова, Владислав попросил Марию проследовать за ним. Мария пошла, Владислав завел ее в комнату Романа, где она увидела тело, уже завернутое в черный мешок. И было много крови. Мария говорит, что она увидела в руках Владислава какой-то металлический предмет. И испугалась, что следующей будет она», — рассказал адвокат Марии Александр Лешков.

По его мнению, оккультизм не имеет никакого отношения к преступлению — оно совершено из неприязни отчима к Роману или из-за того, что подросток мог претендовать на вторую часть дома.

На допросе мать убитого мальчика свидетельствовала, что Владислав применял физическую силу по отношению к ней, и она даже обращалась в травмпункт.

«Есть информация, что он пытался дать Елене суррогатный самогон, который сам же приготовил. Возможно, он хотел получить вторую долю через оформление опеки над несовершеннолетней Елизаветой — его родной дочерью. Если с Романом и Еленой что-то произошло бы, Елизавета как наследница могла бы претендовать на имущество матери», — добавил Лешков.

Напомним, тело подростка нашли поздно вечером 13 октября с признаками насильственной смерти. Мальчик пропал 8 октября. В доме его отчима нашли кровь, после этого сначала задержали мужчину, а потом и его сожительницу — трехкратную чемпионку России по ачери-биатлону. Она является главной подозреваемой. Мужчина в преступлении не сознался.