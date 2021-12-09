В Ряжском районе согласовали проведение митинга против платного путепровода

Напомним, 21 ноября акцию против платного путепровода устроили автолюбители Ряжска. Они проехали с включенными аварийными сигналами по временному объезду через железную дорогу.

Администрация Ряжского района согласовала проведение митинга против платного путепровода. Об этом активисты сообщили в группе «Реальный Ряжск» в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие состоится на улице Лермонтова в пятницу, 17 декабря, в 12:00.

По информации из группы, активисты планируют выразить публичное мнение по поводу строительства платного путепровода, разрушения региональной дороги, невозможности ее использования для проезда, а также сохранения для пользования железнодорожных переездов 312 и 314 км.

Напомним, 21 ноября акцию против платного путепровода устроили автолюбители Ряжска. Они проехали с включенными аварийными сигналами по временному объезду через железную дорогу. Позже стало известно, что их допрашивали полицейские.