К организатору несостоявшегося митинга в Ряжске приходила полиция

По словам организатора, два сотрудника полиции приходили к нему около 17:10 в четверг, 9 декабря.

К организатору несостоявшегося митинга в Ряжске приходила полиция. Об этом ог сообщил в группе « Реальный Ряжск » «ВКонтакте».

По словам организатора, два сотрудника полиции приходили к нему около 17:10 в четверг, 9 декабря.

«Один из них представился временно исполняющим должность начальника Александро-Невского отдела полиции. Показали три какие то бумажки, одна из них запрет митинга», — отметил автор сообщения.

Он рассказал, что также ему хотели показать ему еще один протокол, который полицейские пытались бросить в террасу.

После этого организатор митинга позвонил в полицию. Ему ответил сотрудник, который приходил к нему домой. По словам мужчины, полицейский стал его пугать, «что они будут разбираться с этим делом».

«А с каким делом именно, я так и не понял. Митинг сначала был согласован, а потом Насонов отозвал согласование сегодня, и мы сразу объявили об этом жителей, что митинг не состоится. Так чем же Насонов решил меня пугать?», — задался вопросом автор сообщения.

Он отметил, что обратился к депутату облдумы, который пообещал ему разобраться с делом.

«Прошу не пугать меня, господин Насонов, я уже пуганый. А вот вам лучше помочь людям, а не заниматься обманом», — заключил организатор несостоявшегося митинга.

Напомним, администрация Ряжска отменила согласованный митинг против платного путепровода.