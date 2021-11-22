В Ряжске участников акции против платного путепровода допрашивали полицейские

Рязанцев просили объяснить, что они делали в это время на переезде, участвовали ли в акции или нет.

В Ряжске участников акции против платного путепровода допрашивали полицейские. Об этом РЗН. инфо сообщил собственный источник в понедельник, 21 ноября.

К водителям, принимавшим участие в автопробеге против строительства платного путепровода, приходили сотрудники полиции. Рязанцев просили объяснить, что они делали в это время на переезде, участвовали ли в акции или нет.

Напомним, 21 ноября, автолюбители Ряжска проехали с включенными аварийными сигналами по временному объезду через железную дорогу.