В Ряжске водители устроили акцию протеста против платного путепровода

В Ряжске более двух десятков автомобилей с наклейками «Ряжск против платного путепровода» проехали с включенными аварийными сигналами по временному объезду через железную дорогу. Об этом сообщается в группе «Реальный Ряжск» в воскресенье, 21 ноября.

В Ряжске более двух десятков автомобилей с наклейками «Ряжск против платного путепровода» проехали с включенными аварийными сигналами по временному объезду через железную дорогу. Об этом сообщается в группе «Реальный Ряжск» в воскресенье, 21 ноября.

«Больше двух лет, с начала строительства платного путепровода в Ряжске, пользователи региональной дороги Ряжск — Касимов — Нижний Новгород в районе переезда 312 км вынуждены пользоваться временным объездом. Объезд без асфальтобетонного покрытия, в аварийном состоянии, со столбом линии электропередачи в середине проезжей части. А все потому, что застройщик платного путепровода ООО „Путепроводы регионов“ разрушил и занял под насыпь 140 м региональной дороги. Чтобы не оставить автомобилистам иного проезда, как через их платный путепровод. Многочисленные обещания властей и бесконечные суды надоели жителям Ряжска. Очередное заседание Арбитражного суда намечено на 1 декабря», — сообщается в посте.

В преддверии судебного разбирательства ряжские автомобилисты провели акцию протеста. Жители требуют восстановить разрушенный участок региональной дороги и сохранить для проезда ж/д переезд 312 км.