Ряжская администрация отменила согласованный митинг против платного путепровода

Отмену мероприятия объяснили действующим распоряжением губернатора.

Ряжская администрация отменила согласованный митинг против платного путепровода. Информация об этом в четверг, 9 декабря, появилась в группе « Реальный Ряжск ».

Отмену мероприятия объяснили действующим распоряжением губернатора.

«В согласовании были прописаны условия проведения митинга со ссылкой на это распоряжение — соблюдение масочно- перчаточного режима и социальной дистанции. Митинг планировался на улице, с ограничениями по количеству участников. Жители уже были оповещены, — говорится в публикации. — Сначала согласовать 8 декабря, потом 9 декабря отменить свое согласование».

Напомним, ранее администрация Ряжского района согласовала проведение митинга против платного путепровода. Он должен был состояться на улице Лермонтова 17 декабря.