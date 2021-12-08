В рязанских МФЦ прошла минута молчания в память о погибших при стрельбе в Москве

Мероприятие прошло в среду, 8 декабря, в 10:00 во всех центрах «Мои документы» Рязанской области.

В рязанских МФЦ прошла минута молчания в память о погибших при стрельбе в Москве. Об этом сообщили на странице портала «Мои документы».

Мероприятие прошло в среду, 8 декабря, в 10:00 во всех центрах «Мои документы» Рязанской области. Сотрудники центров на одну минуту прервали прием посетителей и встали с рабочих мест. Через минуту центр возобновил работу.

Напомним, 7 декабря в МФЦ на юго-востоке Москвы мужчина убил двоих и ранил четверых человек, среди которых был ребенок. Конфликт начался из-за просьбы надеть маску. Момент стрельбы попал на видео. Одним из погибших при стрельбе оказался уроженец Рязанской области.