Восстановлена примерная картина стрельбы в московском МФЦ

На входе в центр 45-летний Сергей Глазов застрелил администратора, а затем убил охранника. Мотивы действий мужчины устанавливаются.

Правоохранительные органы восстановили примерную картину стрельбы в московском МФЦ. Об этом передает ТАСС .

На входе в центр 45-летний Сергей Глазов застрелил администратора, а затем убил охранника. По информации собеседника агентства, мужчина убил администратора одним выстрелом в голову, затем начал стрелять в охранника.

Далее Глазов пошел в сторону миграционного отдела. Он стрелял в посетителей, среди которых была десятилетняя девочка.

Источник заявил, что у «стрелка» заклинило оружие, в это время его обезвредил сотрудник полиции. Оружие, из которого он стрелял, отправят на баллистическую экспертизу.

Мотивы действий мужчины устанавливаются.

Напомним, при стрельбе погиб рязанец.