Восстановлена примерная картина стрельбы в московском МФЦ
На входе в центр 45-летний Сергей Глазов застрелил администратора, а затем убил охранника. Мотивы действий мужчины устанавливаются.
Правоохранительные органы восстановили примерную картину стрельбы в московском МФЦ. Об этом передает
На входе в центр 45-летний Сергей Глазов застрелил администратора, а затем убил охранника. По информации собеседника агентства, мужчина убил администратора одним выстрелом в голову, затем начал стрелять в охранника.
Далее Глазов пошел в сторону миграционного отдела. Он стрелял в посетителей, среди которых была десятилетняя девочка.
Источник заявил, что у «стрелка» заклинило оружие, в это время его обезвредил сотрудник полиции. Оружие, из которого он стрелял, отправят на баллистическую экспертизу.
Мотивы действий мужчины устанавливаются.
Напомним, при стрельбе погиб рязанец.