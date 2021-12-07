При стрельбе в МФЦ на юго-востоке Москвы погиб рязанец

Молодой человек проработал в центре менее года, был вежливым и неконфликтным.

При стрельбе в МФЦ на юго-востоке Москвы погиб рязанец. Об этом пишет РЕН ТВ.

Охранник расположенного рядом ЗАГСа Прасковья Никонова рассказала журналистам, что один из погибших был уроженцем Рязани. Он проработал в центре менее года, был вежливым и неконфликтным.

Напомним, стрельбу в одном из столичных МФЦ во вторник, 7 декабря, устроил мужчина после конфликта из-за маски. Он убил двоих и ранил троих человек. Ему грозит восьми до 20 лет заключения или пожизненный срок.