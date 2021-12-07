На видео попал момент стрельбы в московском МФЦ, при которой погиб рязанец

На видео попал Сергей Глазов, устроивший стрельбу. Он достал пистолет и расстрелял окружающих в одном из кабинетов.

На видео попал момент стрельбы в московском МФЦ, где погиб рязанец. Ролик опубликовал Mash .

На видео попал Сергей Глазов, устроивший стрельбу. Он достал пистолет и расстрелял окружающих в одном из кабинетов. После он вышел в коридор, где также пытался выстрелить. Он целился в спины убегающих, но, судя по ролику, его пистолет заклинило.

Напомним, стрельба началась после конфликта из-за маски. Мужчина убил двоих и ранил четырех человек. Среди погибших оказался рязанец. Ему грозит восьми до 20 лет заключения или пожизненный срок.