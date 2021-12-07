Стала известна личность мужчины, устроившего стрельбу в московском МФЦ

Стала известна личность мужчины, устроившего стрельбу в МФЦ «Рязанский» в Москве.
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По информации СМИ, у мужчины в руках была сумках с проводами — в ней могло находиться взрывное устройство. Также, как утверждают очевидцы, Глазов находился в неадекватном состоянии.
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Трагедия в МФЦ «Рязанский» произошла во вторник, 7 декабря. Ранее сообщалось, что мужчина убил двух человек — посетителя и сотрудницу центра. Также известно о трех пострадавших, среди которых — десятилетняя девочка.
Соболезнования пострадавшим и семьям погибших выразил мэр Москвы Сергей Собянин.
Фото — telegram-канал SHOT.