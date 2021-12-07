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Стала известна личность мужчины, устроившего стрельбу в московском МФЦ
Трагедия произошла во вторник, 7 декабря.

Стала известна личность мужчины, устроившего стрельбу в МФЦ «Рязанский» в Москве.

Как пишет РИА Новости, огонь открыл 45-летний Сергей Глазов. Его задержал находившийся на месте трагедии сотрудник подразделения МВД по вопросам миграции.

По информации СМИ, у мужчины в руках была сумках с проводами — в ней могло находиться взрывное устройство. Также, как утверждают очевидцы, Глазов находился в неадекватном состоянии.

СК возбудил уголовные дела по статьям 105.2 (Убийство двух и более лиц) и 222 (Незаконный оборот оружия) УК Р. Ф. Ему грозит от восьми до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Трагедия в МФЦ «Рязанский» произошла во вторник, 7 декабря. Ранее сообщалось, что мужчина убил двух человек — посетителя и сотрудницу центра. Также известно о трех пострадавших, среди которых — десятилетняя девочка.

Соболезнования пострадавшим и семьям погибших выразил мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото — telegram-канал SHOT.