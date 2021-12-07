Собянин заявил, что погибший при стрельбе в Москве рязанец проявил героизм

Также он назвал героем старшего лейтенанта Георгия Домолаева, задержавшего преступника без оружия.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал героем охранника Алексей, погибшего при стрельбе в столичном МФЦ. Об этом он написал на странице «ВКонтакте».

При стрельбе погибли два человека — администратор и охранник МФЦ. Еще четыре человека пострадали.

«Погибший сотрудник охраны в МФЦ района Рязанский Алексей Рузлев повел себя геройски — в прямом смысле грудью закрыл от убийцы посетителей», — написал Собянин.

Также он назвал героем старшего лейтенанта Георгия Домолаева, задержавшего преступника без оружия.

Собянин отметил, что также погиб сотрудник МФЦ Владимир Шеменев.

«Страшно жалко. Нелепая трагическая смерть», — написал мэр Москвы.

Отметим, Алексей Рузлев — уроженец Рязани.

Нападение на МФЦ попало на видео.