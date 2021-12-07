Собянин заявил, что погибший при стрельбе в Москве рязанец проявил героизм
Также он назвал героем старшего лейтенанта Георгия Домолаева, задержавшего преступника без оружия.
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал героем охранника Алексей, погибшего при стрельбе в столичном МФЦ. Об этом он написал на странице «ВКонтакте».
При стрельбе погибли два человека — администратор и охранник МФЦ. Еще четыре человека пострадали.
«Погибший сотрудник охраны в МФЦ района Рязанский Алексей Рузлев повел себя геройски — в прямом смысле грудью закрыл от убийцы посетителей», — написал Собянин.
Также он назвал героем старшего лейтенанта Георгия Домолаева, задержавшего преступника без оружия.
Собянин отметил, что также погиб сотрудник МФЦ Владимир Шеменев.
«Страшно жалко. Нелепая трагическая смерть», — написал мэр Москвы.
Отметим, Алексей Рузлев — уроженец Рязани.
Нападение на МФЦ попало на видео.