В московском МФЦ мужчина убил сотрудницу и посетителя после конфликта из-за маски

Мужчина стрелял из травматического пистолета, переделанного под боевой.

В московском МФЦ мужчина убил двоих после конфликта из-за маски. Об этом пишет telegram-канал 112.

Во вторник, 7 декабря, в здании МФЦ «Рязанский» 1-й Новокузьминской улице на юго-востоке Москвы мужчина начал стрелять после конфликта из-за маски. Сообщается, что он убил сотрудницу и посетителя. Его задержали.

Мужчина стрелял из травматического пистолета, переделанного под боевой.

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