Активисты обратились в прокуратуру из-за нелегальной стройки на улице Щедрина

Рязанцы опасаются, что новоделами могут застроить всю историческую Рязань, как это сделали в Сочи и Краснодаре.

Активисты обратились в прокуратуру из-за нелегальной стройки на улице Щедрина. Об этом сообщили в группе регионального отделения ВООПИиК « ВКонтакте ».

Активисты всероссийского общества охраны памятников истории и культуры направили запросы в прокуратуру и инспекцию стройнадзора из-за продолжения строительства четырехэтажного дома на улице Щедрина площадью 1 200 квадратных метра. Дом строят в зоне «Деревянной Рязани» под видом реконструкции старого помещения.

Рязанцы опасаются, что новоделами могут застроить всю историческую Рязань, как это сделали в Сочи и Краснодаре.

«Пока чиновники и надзорные органы (кроме инспекции по охране ОКН) закрыли на это глаза, а суд не принимает иски о нарушении прав граждан на доступ к объектам культурного наследия», — говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре 2021 года рязанцы пожаловались на незаконную стройку. Инспекция по охране объектов культурного наследия подала в суд на владельцев, несмотря на это стройку продолжили.

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