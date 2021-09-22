\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 22
10°
Чтв, 23
10°
Птн, 24
10°
ЦБ USD 72.88 -0.33 23/09
ЦБ EUR 85.49 -0.37 23/09
Нал. USD 72.61 / 73.60 18:00
Нал. EUR 85.21 / 85.95 18:00
Новости
Публикации
В Рязани закрылся фестиваль «Рязанские смотрины»
На торжественной церемонии закрытия международного теат...
17 сентября 18:17
4 194
ТОП-10 вопросов онкологу от наших читателей
Тема рака ― тяжелая для пациентов. Кто-то боится диагно...
16 сентября 11:28
5 416
Новый руководитель операционного центра Ситибанка: о первых местах в р...
В Рязани работает множество филиалов различных банков....
9 сентября 16:17
11 467
Ректор Рязанского медуниверситета об отмене ЕГЭ, модных специальностях...
Редакции РЗН. инфо стало интересно, какие сейчас специа...
9 сентября 12:54
11 467
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанцы пожаловались на нелегальную постройку в заповедной зоне «Деревянная Рязань»
Строительство началось по улице Щедрина дом № 16. По словам автора публикации, здание, высотой 14 метров, возводят под видом жилого дома.

Рязанцы пожаловались на нелегальную постройку многоквартирного четырехэтажного дома в исторической заповедной зоне «Деревянная Рязань». Пост об этом в понедельник, 20 сентября, опубликовал ВООПИиК Рязань.

Строительство началось по улице Щедрина дом № 16. По словам автора публикации, здание, высотой 14 метров, возводят под видом жилого дома.

«Первая фишка в том, что для индивидуального дома не нужен проект, экспертиза проекта, информационный стенд на заборе. Только уведомление. Это уведомление три собственника подали 16 июня 2020 году. Администрация Рязани отказала и признала недопустимым строить такой домище в исторической зоне. Собственники оспорили отказ Администрации в суде», — говорится в сообщении.

Также автор отметил, что по проекту зон охраны 1986 года предельная высота домов в этом месте — 10 метров.

«Налицо, какая-то мутная схема, которую успешно обкатали и по которой скоро в Рязани могут начать строить высотки под видом индивидуального жилого дома», — заключил автор.