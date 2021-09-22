Рязанцы пожаловались на нелегальную постройку в заповедной зоне «Деревянная Рязань»

Строительство началось по улице Щедрина дом № 16. По словам автора публикации, здание, высотой 14 метров, возводят под видом жилого дома.

Рязанцы пожаловались на нелегальную постройку многоквартирного четырехэтажного дома в исторической заповедной зоне «Деревянная Рязань». Пост об этом в понедельник, 20 сентября, опубликовал ВООПИиК Рязань .

Строительство началось по улице Щедрина дом № 16. По словам автора публикации, здание, высотой 14 метров, возводят под видом жилого дома.

«Первая фишка в том, что для индивидуального дома не нужен проект, экспертиза проекта, информационный стенд на заборе. Только уведомление. Это уведомление три собственника подали 16 июня 2020 году. Администрация Рязани отказала и признала недопустимым строить такой домище в исторической зоне. Собственники оспорили отказ Администрации в суде», — говорится в сообщении.

Также автор отметил, что по проекту зон охраны 1986 года предельная высота домов в этом месте — 10 метров.

«Налицо, какая-то мутная схема, которую успешно обкатали и по которой скоро в Рязани могут начать строить высотки под видом индивидуального жилого дома», — заключил автор.