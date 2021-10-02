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В Рязани продолжается строительство дома, приостановленное по закону
В Рязани на улице Щедрина, 16 продолжается строительство четырехэтажного дома на Щедрина, 16. При этом стройка ранее была по закону приостановлена, сообщается в группе «ВООПИиК Рязань» «Вконтакте».

В Рязани на улице Щедрина, 16 продолжается строительство четырехэтажного дома на Щедрина, 16. При этом стройка ранее была по закону приостановлена, сообщается в группе «ВООПИиК Рязань» «Вконтакте».

«Реально, стройка спокойно продолжается. Идет монтаж фундаментных блоков, утром привозят раствор, работает автокран, который в конце работы уезжает. Техника давит новую тротуарную плитку. Могли бы настил деревянный сделать. Законы не существуют для таких людей», — сообщают рязанские активисты.

По их словам, рабочие демонстративно паркуют свои машины на тротуаре, мешая детям проходить во Дворец пионеров.

Напомним, приостановить стройку в центре города требовала государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области.