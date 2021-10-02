В Рязани продолжается строительство дома, приостановленное по закону
В Рязани на улице Щедрина, 16 продолжается строительство четырехэтажного дома на Щедрина, 16. При этом стройка ранее была по закону приостановлена, сообщается в группе «ВООПИиК Рязань» «Вконтакте».
В Рязани на улице Щедрина, 16 продолжается строительство четырехэтажного дома на Щедрина, 16. При этом стройка ранее была по закону приостановлена,
«Реально, стройка спокойно продолжается. Идет монтаж фундаментных блоков, утром привозят раствор, работает автокран, который в конце работы уезжает. Техника давит новую тротуарную плитку. Могли бы настил деревянный сделать. Законы не существуют для таких людей», — сообщают рязанские активисты.
По их словам, рабочие демонстративно паркуют свои машины на тротуаре, мешая детям проходить во Дворец пионеров.
Напомним, приостановить стройку в центре города требовала государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области.