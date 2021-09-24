Инспекция ОКН подала в суд на владельцев нелегальной стройки на улице Щедрина

Ранее на нелегальную стройку в заповедной зоне «Деревянная Рязань» пожаловались местные жители.

Инспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области подала в суд на владельцев нелегальной стройки на улице Щедрина. Информация об этом опубликована на сайте госоргана.

Во время контрольно-надзорной проверки выяснили, что дом № 16 на улице Щедрина возводят с нарушениями.

Этот земельный участок является муниципальной собственностью и передан в аренду физическим лицам. Однако строительство не согласовали с инспекцией ОКН, а само здание превышает допустимые параметры.

Застройщикам выдали предписания о приостановлении работ. В отношении них возбуждено административное производство.

Дело передали в суд для дальнейшей оценки законности строительства.

Ранее на нелегальную стройку в заповедной зоне «Деревянная Рязань» пожаловались местные жители.