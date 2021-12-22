Суд снова отложил рассмотрение апелляции рязанской мэрии по делу о школе № 6

Новая дата назначена на февраль 2022 года.

Арбитражный суд в Туле вновь перенес рассмотрение жалобы рязанской мэрии на решение суда о передаче епархии здания школы № 6. Информация опубликована в картотеке ведомства.

Новое заседание, которое должно было пройти 22 декабря, назначили на 8 февраля.

Напомним, права на историческое здание Рязанская епархия заявила весной 2020 года. По решению арбитражного суда администрация города должна была передать здание в начале лета. Руководство школы и мэрия обжаловали решение. Позже сообщалось, что суд планируют завершить примирением.