Рязанская мэрия обжаловала передачу «французской» школы епархии

Решение обжаловала и школа №6.

Мэрия обжаловала решение Арбитражного суда Рязанской области о передаче здания школы №6 на улице Семинарской в собственность Рязанской епархии. Информация об этом размещена в картотеке суда.

Решение обжаловала и школа №6.

Апелляционные жалобы в данный момент находятся в Арбитражном суде. Дело направлено в суд апелляционной инстанции, расположенный в Туле.

Напомним, что июне текущего года Арбитражный суд принял решение по передаче здания школы №6 рязанской епархии.