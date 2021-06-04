Здание единственной в Рязанской области «французской» школы передадут епархии

В течение месяца со дня вступления решения в законную силу администрация города должна включить здание в план передачи. Также с администрации в пользу епархии взыщут расходы по уплате госпошлины в размере трех тысяч рублей.

Здание школы № 6 с углубленным изучением французского языка передадут епархии. Такое решение было озвучено на заседании Арбитражного суда Рязанской области в пятницу, 4 июня.

«Суд решил признать незаконным решение администрации города Рязани, оформленное письмом от 13 мая 2020 года, об отказе в передаче в собственность Рязанской епархии русской православной церкви имущества религиозного назначения — здания по улице Семинарская, дом 6», — говорится в решении суда.

В течение месяца со дня вступления решения в законную силу администрация города должна включить здание в план передачи. Также с администрации города в пользу епархии взыщут расходы по уплате госпошлины в размере трех тысяч рублей. Стороны могут обжаловать решение.

Напомним, права на историческое здание Рязанская епархия заявила весной 2020 года.