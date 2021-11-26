Суд с передачей РПЦ «французской» школы № 6 в Рязани планируют завершить примирением

Ранее судебное заседание перенесли на 22 декабря.

Суд с передачей РПЦ «французской» школы № 6 в Рязани планируют завершить примирением. Об этом сообщает сайт Двадцатого арбитражного апелляционного суда.

Отмечается, что на заседании 23 ноября представитель Рязанской епархии заявил устное ходатайство об отложении судебного разбирательства в связи с возможностью мирного урегулирования спора. Администрация и правительство поддержали его. Следующее заседание отложили на 22 декабря.

Ранее мэрия проиграла суд с передачей школы на улице Семинарской во владение епархии. Позже решение обжаловали.