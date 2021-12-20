В Госдуму внесли проект закона об ужесточении наказания за пытки

Законопроект усиливает наказание за пытки, организованные и/или проводимые представителями власти для принуждения к даче показаний или запугивания.

В Госдуму внесли проект закона об ужесточении наказания за пытки. Об этом пишет РИА Новости.

В пресс-службе главы думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова сообщили, что в документе указано детальное определение пыток, которое соответствует конвенции против них и других жестоких видов обращения и наказания, заключенной 10 декабря 1984 года.

В Госдуму внесли законопроект, направленный на ужесточение ответственности за пытки, организованные представителями власти, сообщили в пресс-службе главы думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

К целям осуществления пыток относят запугивание как способ контроля над личностью или принуждение в совершении каких-либо действий под страхом пытки.

Авторы предложили приравнять к пыткам принуждение к даче показаний и добавить в статью 302 УК РФ («Принуждение к даче показаний») сотрудника правоохранительных органов как субъекта преступления.

«Это позволит привлекать к ответственности за пытки в том числе и сотрудников ФСИН России, а не только следователей или лиц, проводящих дознание, как это предусмотрено в нынешней редакции УК», — пояснили в пресс-службе.

Законопроект усиливает наказание за пытки, организованные и/или проводимые представителями власти для принуждения к даче показаний или запугивания.

Павел Крашенников добавил, что теперь срок за такие преступления будет составлять до 12 лет лишения свободы, что переводит их в разряд особо тяжких.

Ранее сообщалось, что после сообщений о пытках в саратовской тюремной больнице глава УФСИН региона подал в отставку, а из колонии уволили 18 сотрудников.

Также Gulagu.net опубликовал новое видео с пытками и насилием в туберкулезной больнице № 1 УФСИН по Саратовской области.